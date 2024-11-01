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Медведев увидел в заявлениях президента Грузии призыв к госперевороту

Медведев: заявления президента Грузии являются призывом к госперевороту

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Призыв президента Грузии Саломе Зурабишвили к митингам и ее отказ признавать итоги парламентских выборов — провокация к государственному перевороту. Об этом в интервью RT заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Очевидно абсолютно, что подобного рода провокация возможна. Это вытекает из всего хода событий. Но чего ж тут говорить, если действующий президент, хотя и с очень маленькими полномочиями, выступает с оценками и тянет народ на площадь, на Майдан, называя выборы пророссийскими. Это очевидный призыв, провокация к тому, чтобы совершить государственный переворот», — заявил зампред Совбеза.

Он также отметил, что в Грузии знают, что такое «революция роз». Там понимают, чем закончился «майдан» для Украины, подчеркнул Медведев.

«Поэтому Грузия стала гораздо более прагматичной страной», — продолжил он.

Зампред Совбеза добавил, что Россию радует это.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Оппозиция Грузии не признала результаты выборов и потребовала переголосования. Зурабишвили назвала прошедшие выборы «тотальной фальсификацией». У здания парламента в Тбилиси прошли митинги.

Ранее в Европейском парламенте отказались рассуждать о «краже» выборов в Грузии.

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