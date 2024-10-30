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В Кремле заявили, что тренировка ядерных сил была плановой

Песков напомнил о важности заявлений Путина во время тренировки ядерных сил

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Petrov Sergey/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал тренировку российских стратегических сил, которая прошла накануне.

«Это действительно одна из регулярных тренировок», — сказал он.

При этом, по его словам, конечно, существует определенный механизм уведомления соответствующих стран о таких пусках.

Также он прокомментировал заявления президента РФ Владимира Путина во время проведения тренировки.

«Заявления Путина — они каждый раз важны», — сказал Песков.

По его словам, «каждый раз они с интересом воспринимаются везде».

В среду, 29 октября министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину, что в ходе тренировки военные отработали задачи нанесения массированного ядерного удара в ответ на удар противника. По информации министерства обороны РФ, все поставленные задачи военнослужащие выполнили в полном объеме, все ракеты достигли целей.

Путин во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания заявил, что использование ядерного оружия является крайней мерой по обеспечению безопасности страны.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

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