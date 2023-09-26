Выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве

Эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал «Газете.Ru», что к ядерному взрыву стоит готовиться заранее, построив собственное убежище или изучив расположение бомбоубежищ и станций метрополитена около работы и дома.

«Базовая рекомендация — это постараться подготовиться к вероятному такому событию. Подготовка должна заключаться на уровне способностей и возможностей человека, то есть это либо строить собственное автономное укрытие, которое позволит автономно там находиться с определенным уровнем защиты, либо просто провести аудит местности и работу с картой вокруг часто посещаемых мест: квартира, работа, торговый центр, чтобы в случае, если ситуация застала врасплох, было четкое понимание, куда двигаться. Карта бомбоубежищ, либо станции метрополитена – изучить их глубину, насколько они устойчивы против подобных воздействий», — сказал он.

Эксперт уточнил, что для защиты от радиации необходимо купить общевойсковой защитный комплект и проверить его «в спокойной обстановке». Он подчеркнул, что в случае ядерной катастрофы у человека должен быть «четкий алгоритм действий».

«Что может защитить от радиации — на маркетплейсах продаются различные средства защиты. Самое простое — найти общевойсковой защитный комплект, плащ, который способен выдерживать воздействие радиоактивных веществ или ядерных частиц. Также помимо того, чтобы это все надо купить, либо построить укрытие, надо еще проверить, как это работает в спокойной обстановке, иметь на случай ядерного удара четкий алгоритм действий, который подходит конкретному человеку в зависимости от количества членов семьи, его образа жизни, физических возможностей, от уровня материальных благ. Самое важное в вопросах подготовки — это обеспечить себе покрытие базовых потребностей человека: еда, вода, тепло, укрытие, безопасность и в целом иметь четкий алгоритм, как менять свое местоположение на безопасное», — добавил он.

По словам Макеева, в случае если человек во время ядерного взрыва оказался неподготовлен, ему нужно «бежать в глубокие подвалы жилых домов или станции метрополитена — в зависимости от города, где он находится».

26 сентября отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, установленный Генассамблеей ООН в 2013 году. Основная задача памятной даты – привлечение внимания мировой общественности к необходимости глобального ядерного разоружения и повышение уровня осведомленности людей о существующей угрозе.

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