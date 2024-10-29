Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Грузии заявила, что у нее нет доказательств вмешательства России в выборы

Зурабишвили заявила Дуде, что у нее нет доказательств вмешательства РФ в выборы

close
Julien de Rosa/AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила своему коллеге из Польши Анджею Дуде, что у нее нет доказательств вмешательства России в парламентские выборы в Грузии. Об этом польский президент сказал в эфире радиостанции RadioZet.

По словам Дуды, он разговаривал с Зурабишвили по телефону 28 октября.

«Она этого не сказала ясно, этому нет доказательств», — сказал польский президент, отвечая на вопрос, имело ли место вмешательство Москвы в выборы в Грузии.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации на парламентских выборах. Она сказала, что граждане республики стали свидетелями «чего-то очень необычного».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивалась в выборы в Грузии, это голословные утверждения.

Ранее США призвали расследовать нарушения на парламентских выборах в Грузии.

Все новости на тему:
Выборы в Грузии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами