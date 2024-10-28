В Кремле прокомментировали обвинения в адрес РФ о вмешательствах в выборы в Грузии

Пресс-секретарь президента России прокомментировал заявления грузинских властей о том, что Москва якобы сфальсифицировала парламентские выборы в республике.

«Мы решительно отвергаем такие обвинения. Они уже носят стандартный характер, чуть что, обвиняют Россию во вмешательстве... Никакого вмешательства не было, и обвинения носят абсолютно голословный характер. Мы решительно отвергаем эти обвинения», — подчеркнул представитель Кремля.

Относительно результатов парламентских выборов в Грузии Песков сказал, что это выбор грузинского народа. По его словам, сейчас очень важно, чтобы третьи страны не вмешивались в результаты этих выборов.

Также Песков отметил, что в полномочия президента не входит признание или непризнание выборов.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» по итогам обработки 90% бюллетеней победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации на парламентских выборах. Она сказала, что граждане республики стали свидетелями «чего-то очень необычного».

Ранее США призвали расследовать нарушения на парламентских выборах в Грузии.