«Сильная Грузия» бойкотировала парламент после поражения на выборах

Оппозиционная партия «Сильная Грузия» объявила бойкот парламенту после поражения на выборах. Об этом заявила один из лидеров партии Анна Долидзе, передает ТАСС.

«Разумеется, мы не рассматриваем вхождение в этот парламент», — сказала она.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации на парламентских выборах. Она сказала, что граждане республики стали свидетелями «чего-то очень необычного».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивалась в выборы в Грузии, это голословные утверждения.

При этом четыре оппозиционных политических объединения — «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия», «За Грузию» и «Единое национальное движение» — не признали результаты голосования. Более того, члены первой партии отказались от депутатских мандатов и государственного финансирования.

Ранее сообщалось, что в ЕС обсудят ситуацию с выборами в Грузии.