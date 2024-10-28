Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Сильная Грузия» бойкотировала парламент после поражения на выборах

Партия «Сильная Грузия» заявила о бойкоте парламента после поражения на выборах

close
Daro Sulakauri/Reuters

Оппозиционная партия «Сильная Грузия» объявила бойкот парламенту после поражения на выборах. Об этом заявила один из лидеров партии Анна Долидзе, передает ТАСС.

«Разумеется, мы не рассматриваем вхождение в этот парламент», — сказала она.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации на парламентских выборах. Она сказала, что граждане республики стали свидетелями «чего-то очень необычного».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивалась в выборы в Грузии, это голословные утверждения.

При этом четыре оппозиционных политических объединения — «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия», «За Грузию» и «Единое национальное движение» — не признали результаты голосования. Более того, члены первой партии отказались от депутатских мандатов и государственного финансирования.

Ранее сообщалось, что в ЕС обсудят ситуацию с выборами в Грузии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами