В ЕС обсудят ситуацию с выборами в Грузии

Министры иностранных дел стран Европейского союза обсудят ситуацию в Грузии после парламентских выборов на заседании 18 ноября в Будапеште. Об этом сообщила представитель главы Евродипломатии Жозепа Борреля Набиля Массрали, передает РИА Новости.

По ее словам, европейские министры сформулируют окончательную позицию по итогам выборов в Грузии после получения финального доклада ОБСЕ.

Набиля Массрали также подчеркнула, что ЕС призывает провести тщательное расследование всех выявленных нарушений на грузинских выборах.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации на парламентских выборах. Она сказала, что граждане республики стали свидетелями «чего-то очень необычного».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивалась в выборы в Грузии, это голословные утверждения.

Ранее США призвали расследовать нарушения на парламентских выборах в Грузии.