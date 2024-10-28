Байден в понедельник досрочно проголосует на выборах

Глава Соединенных Штатов Джо Байден 28 октября досрочно проголосует на президентских выборах. Об этом, ссылаясь на официальное расписание Белого дома, сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что глава государства утром примет участие в досрочном голосовании на всеобщих выборах 2024 года.

28 октября сообщалось, что штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис принял решение не допускать Байдена к агитационным мероприятиям. Штаб кандидата опасается еще больше привязать Харрис к непопулярному 81-летнему президенту в ходе предвыборной кампании, поскольку рейтинг одобрения Байдена составляет лишь 39%.

Выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Избиратели выберут 47-го президента.

Действующий президент США Джо Байден выбыл из выборной гонки, поэтому кандидатом от Демократической партии стала вице-президент Камала Харрис. Республиканцев представляет 45-й президент США Дональд Трамп.

Ранее Байден охарактеризовал Трампа неудачником «как человека и кандидата».