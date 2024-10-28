Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден в понедельник досрочно проголосует на выборах

Байден 28 октября досрочно проголосует на президентских выборах

close
Craig Hudson/Reuters

Глава Соединенных Штатов Джо Байден 28 октября досрочно проголосует на президентских выборах. Об этом, ссылаясь на официальное расписание Белого дома, сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что глава государства утром примет участие в досрочном голосовании на всеобщих выборах 2024 года.

28 октября сообщалось, что штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис принял решение не допускать Байдена к агитационным мероприятиям. Штаб кандидата опасается еще больше привязать Харрис к непопулярному 81-летнему президенту в ходе предвыборной кампании, поскольку рейтинг одобрения Байдена составляет лишь 39%.

Выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Избиратели выберут 47-го президента.

Действующий президент США Джо Байден выбыл из выборной гонки, поэтому кандидатом от Демократической партии стала вице-президент Камала Харрис. Республиканцев представляет 45-й президент США Дональд Трамп.

Ранее Байден охарактеризовал Трампа неудачником «как человека и кандидата».

Все новости на тему:
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами