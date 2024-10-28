Штаб Харрис решил отстранить Байдена от агитационных мероприятий

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис принял решение не допускать главу государства Джо Байдена к агитационным мероприятиям. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

«Команда Харрис считает, что Байден является политической обузой в решающий момент кампании, но не хочет прямо говорить о том, чтобы он не агитировал за нее», — отмечает издание.

Штаб кандидата опасается еще больше привязать Харрис к непопулярному 81-летнему президенту в ходе предвыборной кампании, поскольку рейтинг одобрения Байдена составляет лишь 39%, объяснил собеседник Axios.

«Он (Байден. — «Газета.Ru») — напоминание о последних четырех годах, а не новый путь вперед», — заметил второй источник издания.

Выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Избиратели выберут 47-го президента.

Действующий президент США Джо Байден выбыл из выборной гонки, поэтому кандидатом от Демократической партии стала вице-президент Камала Харрис. Республиканцев представляет 45-й президент США Дональд Трамп.

Ранее Трамп раскритиковал Харрис за «вечеринку» с Бейонсе на фоне удара Израиля по Ирану.