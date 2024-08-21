Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Харрис официально стала кандидатом в президенты от Демпартии

Демпартия официально утвердила Харрис кандидатом в президенты на выборах в США

close
100%
Kevin Mohatt/Reuters

По итогам состоявшегося формального голосования вице-президент США Камала Харрис была утверждена кандидатом от Демократической партии на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах, сообщает CNN.

Голосование прошло на крытой спортивной арене United Center, где накануне выступила сама Харрис и президент Джо Байден с супругой Джилл. Харрис поблагодарила членов съезда демократов за утверждение ее кандидатуры дистанционно.

«Я благодарю вас!» — заявила Харрис по видеотрансляции участникам съезда.

В четверг вечером (в ночь на пятницу по мск) Харрис обратится к участникам съезда с официальной речью о принятии партийной номинации.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Камала Харрис, занимающая пост вице-президента, стала кандидатом в президенты от Демократической партии после того, как 21 июля Джо Байден объявил о своем выходе из предвыборной гонки. Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, станет ее основным соперником.

Ранее Маск устроил «президентские выборы» в соцсети Х.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами