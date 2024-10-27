Байден охарактеризовал Трампа неудачником «как человека и кандидата»

Действующий президент США Джо Байден резко раскритиковал кандидата на пост главы государства Дональда Трампа, назвав его неудачником как в качестве претендента на должность лидера страны, так и в качестве человека. Его слова приводит The Hill.

«Это самые важные выборы в нашей жизни, независимо от того, сколько вам лет… Это не шутка, не гипербола, это не о демократах или республиканцах. Это вопрос порядочности или ее отсутствия», — сказал Байден на мероприятии Демпартии в Пенсильвании.

По его словам, ситуация на предстоящих президентских выборах не может быть «более очевидной». Он заявил, что Камала Харрис является наиболее подходящим кандидатом на пост главнокомандующего, в то время как Дональд Трамп — «Он неудачник как кандидат, и, что более важно, на мой взгляд, я просто скажу это прямо, он неудачник как человек».

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее Трамп заявил, что предотвратил бы СВО словами «Владимир, ты этого не сделаешь».