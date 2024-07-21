Байден объявил о выходе из президентской гонки

Действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Соответствующее обращение Байдена опубликовано в аккаунте президента США в соцсети X.

«Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я... сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», — написал он.

Байден также заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе.

При этом он утверждает, что США «никогда не были в лучшем положении, чем сегодня». Байден заявил, что для него является большой честью быть президентом Соединенных Штатов.

Также он обратился со словами благодарности к вице-президенту страны Камале Харрис. Кроме того, он выразил искреннюю признательность народу США за «доверие, которое ему было оказано».

21 июля телеканал CNN сообщал, что более полусотни бывших американских чиновников, дипломатов и политических экспертов призвали президента США Джо Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке.

До этого американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщал, что демократы хотят видеть президента США Джо Байдена на своем посту до конца его действующего президентского срока, истекающего 20 января 2025 года.

Ранее Байден похвастался, что Барак Обама позавидовал бы его достижениям.