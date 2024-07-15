Трамп официально стал кандидатом на выборы от Республиканской партии

Дональд Трамп официально избран кандидатом на пост президента США от Республиканской партии. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что первенство политику принесла поддержка республиканцев из штата Флорида.

До этого Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора Джеймса Вэнса.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической – действующий президент Джо Байден. Оба отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену – 81 год. При этом Байден еще не был официально выдвинут в качестве кандидата, однако уже одержал победу на праймериз в ряде штатов. Однако его позиции ухудшились после провальных публичных дебатов с Трампом.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее суд Флориды прекратил дело против Трампа о незаконном хранении документов.