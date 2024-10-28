Арабский парламент создаст команду для подачи иска к Израилю

Арабский парламент одобрил просьбу Ирака сформировать парламентскую команду для подачи иска против Израиля в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Об этом сообщает Иракское государственное агентство новостей.

В решении парламента подчеркивается, что иск против Израиля подается за совершение геноцида и преступлений против палестинского народа.

В сентябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посоветовал Международному уголовному суду в Гааге выдать ордера на арест президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Палестины Махмуда Абасса.

Нетаньяху подчеркнул, что накануне прокурор МУС Карим Хан встретился с Эрдоганом, который «известен нападениями на курдских мирных жителей и тюремным заключением журналистов», а также с Аббасом, который «отрицает Холокост и платит террористам за атаки на евреев».

24 сентября Эрдоган призвал остановить Биньямина Нетаньяху, как это сделали с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

18 сентября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть территорию Палестины.

Ранее Израиль попросил Россию помочь в переговорах по Газе.