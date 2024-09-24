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Эрдоган призвал мир остановить Нетаньяху, как это сделали с Гитлером

Эрдоган: человечество должно остановить Нетаньяху, как Гитлера

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JINI/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал остановить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, как это сделали с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Соответствующее заявление он сделал, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

По словам турецкого лидера, международное сообщество должно разработать механизм защиты палестинского мирного населения от действий израильского государства. Он отметил, что 70 лет назад союз человечества остановил Гитлера. «Сейчас такими же общими усилиями» этот альянс «должен остановить Нетаньяху и его банду», считает Эрдоган.

18 сентября Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть территорию Палестины.

От Израиля также потребовали исполнить положения заключения Международного суда ООН по оккупированным палестинским территориям и освободить их. Покинуть Палестину следует не позднее чем через год с момента одобрения документа.

Резолюция была принята 124 голосами, которые поддержали ее. Еще 14 стран проголосовали против, тогда как 43 воздержались.

Принятый Генассамблеей документ строится на вынесенном судом ООН консультативном заключении, в рамках которого присутствие Израиля на оккупированной палестинской территории признано незаконным.

Ранее Эрдоган назвал Нетаньяху «Гитлером нашего времени».

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