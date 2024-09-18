В ООН потребовали от Израиля немедленно покинуть Палестину

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть территорию Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, от Израиля было потребовано исполнить положения заключения Международного суда ООН по оккупированным палестинским территориям и освободить их. Покинуть Палестину следует не позднее чем через год с момента одобрения документа.

Резолюция была принята 124 голосами, которые поддержали ее. Еще 14 стран проголосовали против, тогда как 43 воздержались.

Агентство уточняет, что в отличие от резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.

Принятый Генассамблеей документ строится на вынесенном судом ООН консультативном заключении, в рамках которого присутствие Израиля на оккупированной палестинской территории признано незаконным.

По решению суда израильская сторона обязана не только освободить данные территории, но также прекратить поселенческую деятельность и выплатить репарации за причиненный ущерб.

До этого постпред РФ при организации Василий Небензя в ходе заседания ассамблеи заявил, что Россия поддерживает проект резолюции Генассамблеи ООН с требованием к Израилю покинуть оккупированную территорию Палестины.

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