Израиль просил Россию помочь в переговорах по Газе

Израиль якобы обращался к России с просьбой помочь с переговорами о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении удерживаемых там заложников. Об этом заявил заместитель председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук, передает телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

По словам Марзука, на прошлой неделе Москву посетила крупная израильская делегация, члены которой попросили Россию вступить в переговорный процесс и убедить ХАМАС согласиться на перерыв в боевых действиях в обмен на освобождение российских граждан, находящихся в заложниках.

Представитель ХАМАС подчеркнул, что такие условия неприемлемы для движения. Он отметил, что соответствующая информация была передана российской стороне в ходе последнего визита в Москву.

Марзук добавил, что ХАМАС требует постоянного прекращения огня, перемирие не должно быть ограничено ни временем, ни местом своего действия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.