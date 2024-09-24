Нетаньяху осудил действия МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посоветовал Международному уголовному суду (МУС) в Гааге выдать ордера на арест президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главу Палестины Махмуда Абасса. Об этом сообщает РИА Новости.

Нетаньяху подчеркнул, что накануне прокурор МУС Карим Хан встретился с Эрдоганом, который «известен нападения на курдских мирных жителей и тюремным заключением журналистов», а также с Аббасом, который «отрицает Холокост и платит террористам за атаки на евреев».

По мнению премьера, Хан одержим идеей выставить в качестве военных преступников демократически избранных лидеров Израиля.

24 сентября Эрдоган призвал остановить Биньямина Нетаньяху, как это сделали с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

18 сентября Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть территорию Палестины.

От Израиля также потребовали исполнить положения заключения Международного суда ООН по оккупированным палестинским территориям и освободить их. Покинуть Палестину следует не позднее чем через год с момента одобрения документа.

Ранее Эрдоган назвал Нетаньяху «Гитлером нашего времени».