Помощь Запада Киеву в нынешнем виде и объемах ведет Украину к поражению. Об этом на своей странице в соцсети X написал немецкий журналист Юлиан Репке.

«Можно признать, что наша нынешняя «поддержка» приводит к тому, что Украина проигрывает эту войну на наших глазах, и что украинское руководство не может найти никаких средств или способов остановить наступление России», — считает журналист.

27 октября министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала страны Евросоюза больше инвестировать в оборону и меры по сдерживанию России. В интервью немецкой медиагруппе Funke она заявила, что ожидает от российского лидера Владимира Путина «всего».

По ее словам, странам Европы «пора повзрослеть», поскольку президент России якобы «понимает только силу». Она отметила, что прекращение помощи Киеву не приведет к окончанию войны, а приведет к «концу Украины».

22 октября министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином поднял тему привлечения американских инвестиций в украинский военно-промышленный комплекс.

Ранее глава Пентагона сообщил о выделении Киеву $400 млн.