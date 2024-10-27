В Финляндии назвали условие конца Украины

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала страны Евросоюза больше инвестировать в оборону и меры по сдерживанию России. В интервью немецкой медиагруппе Funke она заявила, что ожидает от российского лидера Владимира Путина «всего».

По ее словам, странам Европы «пора повзрослеть», поскольку президент России якобы «понимает только силу».

«Никто не желает мира больше, чем Украина. Но если кто-то думает, что можно остановить войну, прекратив поставки оружия, я могу сказать только одно: это не приведет к окончанию войны, это приведет к концу Украины», — заявила Валтонен.

15 октября глава МИД Финляндии признала, что страны Запада устали от поддержки Украины в военном конфликте и все больше надеются на какую-либо форму урегулирования конфликта. Валтонен призвала к увеличению помощи Киеву. Политик также указала, что ситуация на Ближнем Востоке отвлекла Запад от Украины. Также она призывала Германию отказаться от своих «иллюзий» в отношении России.

Ранее Трамп заявил, что предотвратил бы СВО словами «Владимир, ты этого не сделаешь».