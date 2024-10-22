Министр обороны Украины запросил у Пентагона денег

Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином поднял тему привлечения американских инвестиций в украинский военно-промышленный комплекс. Об этом сообщается в Telegram-канале минобороны Украины.

«Отдельная тема переговоров — привлечение американских инвестиций для развития нашего оборонно-промышленного комплекса», — отметил Умеров.

Стороны обсудили «возможные взаимовыгодные сценарии». По словам Умерова, это совместные предприятия вместе с Вашингтоном и «прямые американские инвестиции» в украинский ВПК.

Кроме того, Остину доложили о ситуации на фронте.

Накануне Остин прибыл в Киев. Как сообщало агентство Reuters, министр обороны США намерен продемонстрировать, что Вашингтон придерживается линии поддержки Киева в преддверии американских выборов.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник предположил, что Остин совершил визит в Киев, чтобы оценить адекватность президента Украины Владимира Зеленского после его требований о поставках военной помощи украинской стороне. По мнению дипломата, после визита министра обороны США в Киев в украинских и западных СМИ, вероятно, заявят, что Соединенные Штаты отправили на Украину «большую руку помощи» для создания образа «нерушимой и стратегической дружбы галантерейщика и кардинала».

Ранее в США заявили об отсутствии перспектив победы Украины.