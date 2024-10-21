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Глава Пентагона сообщил о выделении Киеву $400 млн

Глава Пентагона Остин: США выделят Украине еще $400 млн на боеприпасы и оружие

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Violeta Santos Moura/Reuters

Соединенные Штаты выделят Украине дополнительные $400 млн на закупку вооружений и боеприпасов. Об этом в ходе визита в Киев заявил глава Пентагона Ллойд Остин, его цитирует РИА Новости.

«Под руководством [президента] Джо Байдена США продолжают наращивать эту поддержку Украины. Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на $400 млн на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины», — сказал Остин во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Американская газета The Wall Street Journal писала, что «Остин прибыл в Киев в понедельник с посланием о твердой приверженности США военным усилиям Украины». При этом отмечалось, что он не будет давать Киеву разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь Российской Федерации.

При этом ирландский журналист Чей Боуз предположил, что поездка Остина связана с желанием Штатов подтолкнуть Украину к переговорам с РФ.

Ранее в минобороны Украины заявили о консультациях с США в ходе переговоров с РФ.

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