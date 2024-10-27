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В МИД раскрыли детали разговора Путина и Си Цзиньпина на саммите БРИКС

МИД: Путин в разговоре с Си Цзиньпином оценил усилия КНР и Бразилии по Украине

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Kirill Zykov/BRICS-RUSSIA2024.RU Host Photo Agency/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с главой Китая Си Цзиньпином на саммите БРИКС подчеркнул ценность усилий КНР и Бразилии по Украине. Видеозапись с его комментарием опубликована в Telegram-канале корреспондента.

«Владимир Владимирович подтвердил, что мы ценим стремление Китая, Бразилии и других наших стратегических партнеров из глобального Юга искать мирные пути урегулирования этого конфликта», — сказал дипломат.

Бразилия и Китай подготовили «мирный план» из шести пунктов в мае 2024 года. В него входят беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в пострадавшие от боев районы, защита гражданского населения, а также обмен военнопленными и прекращение конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выражал готовность включить в свой «мирный план» предложения Китая, Бразилии и других стран. По его словам, у разных партнеров в разные времена возникает желание провести прямые переговоры с Россией.

24 октября председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на саммите БРИКС в Казани заявил о важности как можно скорее добиться деэскалации ситуации на Украине. Он отметил, что необходимо проложить путь к политическому урегулированию кризиса.

Ранее президент Казахстана поддержал мирный план Китая и Бразилии по Украине.

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