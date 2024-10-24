Председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на саммите БРИКС в Казани заявил, что важно как можно скорее добиться деэскалации ситуации на Украине.

Он отметил, что необходимо проложить путь к политическому урегулированию кризиса.

До этого на заседании президент России Владимир Путин заявил, что Украину используют для создания критических угроз безопасности России.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что успех БРИКС стал провалом для США и ЕС.