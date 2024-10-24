Президент Казахстана поддержал мирный план Китая и Бразилии по Украине

Казахстан поддерживает мирный план Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании формата «аутрич» /»БРИКС плюс», передает ТАСС.

В сентябре казахстанский лидер уже призывал «внимательно рассмотреть все мирные инициативы» различных государств.

Бразилия и Китай подготовили «мирный план» из шести пунктов в мае 2024 года. В него входят беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в пострадавшие от боев районы, защита гражданского населения, а также обмен военнопленными и прекращение конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выражал готовность включить в свой «мирный план» предложения Китая, Бразилии и других стран. По его словам, у разных партнеров в разные времена возникает желание провести прямые переговоры с Россией.

Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.

Представители стран-участников БРИКС собрались на пленарное заседание XVI саммита в формате «аутрич». Под аутрич-практикой понимается региональный подход, подразумевающий приглашение на саммит лидеров стран, географически близких к председательствующему государству.

Ранее Путин выразил сожаление из-за конфликта на Украине.