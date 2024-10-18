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Зеленский высказался против переговоров с Россией

Зеленский вновь выступил против переговоров с Россией о мирном урегулировании

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вновь высказался против переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта. Его слова передает РИА Новости.

Одновременно с этим Зеленский выразил готовность включить в «мирный план» предложения Китая, Бразилии и других стран. По его словам, у разных партнеров в разные времена возникает желание провести прямые переговоры с Россией.

«Наше мнение не изменилось, мы считаем, что не может быть переговоров про нас без нас», — пояснил Зеленский.

Он добавил, что остановке российско-украинского конфликта могут способствовать Китай, Индия, США и Саудовская Аравия. Они могут прибегнуть к еще более жестким санкциям и другим методам давления на Россию.

До этого Зеленский говорил, что Украина готова обсудить предложения Китая, Индии и ЮАР по урегулированию конфликта на своей территории. По словам Зеленского, хорошая возможность обсудить это появится в ноябре на встрече стран «Большой двадцатки» (G20), где будут представители всех указанных стран.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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