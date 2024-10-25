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Путин включил Артема Жогу в состав Совбеза России

Путин включил полпреда УрФО Артема Жогу в состав Совбеза России

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) включен в состав Совета Безопасности страны. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вносит изменения в список членов Совбеза. Предшественника Жоги на посту полпреда УрФО — ныне сенатора Владимира Якушева — исключили из числа членов совета 30 сентября.

В октябре Жога также стал членом попечительского совета «Ельцин-центра».

Артем Жога — российский военный и политический деятель, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе с 2 октября 2024 года. Он является отцом Владимира Жоги, бывшего командира батальона «Спарта».

В сентябре Путин включил своего помощника Алексея Дюмина, вице-премьер-министра Дениса Мантурова и главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову в состав Совбеза.

Ранее Жога рассказал, как будет работать на должности полпреда президента РФ.

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