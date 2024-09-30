Путин включил еще трех человек в состав Совбеза

Президент России Владимир Путин включил своего помощника Алексея Дюмина, вице-премьер-министра Дениса Мантурова и главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову в состав Совета безопасности. Соответствующий указ размещен на портале публикования нормативно-правовых актов.

Также в состав Совета был включен начальник Главного управления специальных программ Президента Александр Линец. Также указом из состава организации был исключен временно исполняющий обязанности секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», сенатор Владимир Якушев.

Алексей Дюмин имеет военное образование и с 29 мая работает секретарем Государственного совета РФ. Денис Мантуров ранее возглавлял Минпромторг и сейчас курирует промышленность РФ в качестве первого вице-премьер-министра РФ. Вероника Скворцова — врач-невролог, нейрофизиолог, создательница одной из первых в России нейрореанимационных служб. С 2012 по 2020 год она возглавляла министерство здравоохранения РФ.

До этого Путин назначил главой управления своей администрации по госполитике в гуманитарной сфере Владимира Бочарникова.

Ранее Путин присвоил военкору Поддубному звание Героя России.