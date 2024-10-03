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Жога рассказал, как будет работать на должности полпреда президента РФ

Жога в должности полпреда планирует опираться на полученный на службе опыт

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога сообщил в своем Telegram-канале, что намерен на новой должности опираться на опыт военной службы и руководства Народным Советом Донецкой народной республики.

«С огромной честью и ответственностью приступаю к выполнению задач, возложенных на меня президентом Российской Федерации Владимиром Путиным при назначении своим представителем в Уральском федеральном округе. <...> На новом рабочем месте буду опираться на опыт, который я получил на военной службе», — поделился Жога.

Он также поблагодарил президента Путина за оказанное доверие.

До этого Путин провел в Кремле встречу с Артемом Жогой, который был назначен полпредом в Уральском федеральном округе (УрФО). Президент подчеркнул, что «это важная работа», так как именно на Урале сосредоточено большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые участники программы «Время героев» уже назначены на ряд государственных должностей в России.

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