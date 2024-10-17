Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога стал членом попечительского совета «Ельцин-центра». Об этом сообщили в Telegram-канале центра.

«Он был включен в состав совета по должности и занял место своего предшественника Владимира Якушева», — уточнили в «Ельцин-центре».

Кроме того, в центре напомнили, что в попечительский совет также по должности входят глава администрации президента РФ Антон Вайно и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Артем Жога — российский военный и политический деятель, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе с 2 октября 2024 года. Отец Владимира Жоги, бывшего командира батальона «Спарта».

В сентябре 2022 года депутат Госдумы Андрей Альшевских отправил заявку Минюст по вопросу о признании «Ельцин-центра» иностранным агентом. После долгой проверки министерство ответило отказом на этот запрос.

Ранее «Ельцин-центр» провел экскурсию для британского посла.