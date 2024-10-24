Путин рассказал, на что готов ради достижения мира на Украине

Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, передает ТАСС.

«Лучше бы, конечно, исходя из реалий и опираясь на то, что складывается на земле, сесть за стол переговоров и вести эти переговоры», — сказал он.

Однако, по его словам, Киев не пойдет на переговоры, в том числе и потому, что их начало привело бы к необходимости отмены военного положения и проведения выборов президента.

Путин ранее заявлял, что Россия сожалеет из-за всех вооруженных конфликтов в мире, в том числе украинского.

22 октября в Казани стартовал трехдневный саммит БРИКС. Встреча в формате «БРИКС+/аутрич» состоялась 24 октября и стала заключительным заседанием в рамках данного мероприятия.

Всего в саммите приняли участие лидеры более 20 стран и руководители ряда международных организаций. В том числе в Казань прилетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин оценил поведение властей Украины.