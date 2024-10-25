Путин рассказал о поступлении предложений о переговорах от Украины

Президент России Владимир Путин назвал предложения Украины о переговорах, переданные через Турцию, «интимными вещами». Об этом сообщает РИА Новости.

Путин рассказал, что получал через турецких партнеров предложения о переговорах с украинской стороной.

«Знаете, это такие все-таки интимные вещи», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

24 октября Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС заявил, что Турция вновь предложила свою платформу для мирных переговоров, но Киев решил не принимать это предложение.

Начало переговорного процесса по урегулированию привело бы Украину к необходимости отмены военного положения и проведения президентских выборов, к чему украинские власти не готовы, считает российский лидер.

При этом, по его словам, Москва готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле.

Ранее в ООН раскрыли детали переговоров Путина и Гутерриша на саммите БРИКС.