Начало переговорного процесса по урегулированию на Украине привело бы Киев к необходимости отмены военного положения и проведения президентских выборов, к чему украинские власти не готовы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС, передает РИА Новости.

«Начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента. Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне», — отметил президент.

По словам Путина, на данный момент Украина не желает вести какие-либо переговоры.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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