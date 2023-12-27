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В Израиле не исключили, что конфликт в Газе закончится через несколько недель

Экс-замглавы МИД Израиля: война в Газе может закончиться через несколько недель

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Amir Cohen/Reuters

Бывший замглавы МИД Израиля Йоси Бейлин не исключил, что конфликт на территории сектора Газа может закончиться через несколько недель. Соответствующим прогнозом он поделился в интервью газете в Vanguardia.

«Это вопрос недель. Небольшие силы, возможно, продолжат борьбу с остатками ХАМАС или чего-то еще, но это не будет война. Война закончится очень скоро», — заявил Бейлин.

В то же время он подчеркнул невозможность переговоров между сторонами. Представители радикальной группировки не хотят признавать существования еврейского государства на Ближнем Востоке, отметил Бейлин.

«Кажется, единственный выход — бороться с ним [ХАМАС]», — констатировал политик.

До этого старший советник главы правительства Израиля Марк Регев заявил, что еврейское государство рассчитывает на «дерадикализацию» сектора Газа, как это произошло с Германией и Японией после окончания Второй мировой войны. Он отметил, что после нападения 7 октября на Израиль группировка ХАМАС дискредитировала себя в глазах многих жителей Газы из-за пути, «основанного на радикализации, экстремизме и фанатизме».

Ранее в ЦАХАЛ рассказали, как долго продлится война в секторе Газа.

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