В ЦАХАЛ рассказали, как долго продлится война в секторе Газа

Война Израиля с ХАМАС в секторе Газа, вероятно, продлится еще много месяцев. Об этом заявил начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, сообщает агентство Reuters.

«Война продлится многие месяцы, и мы будем использовать все способы, чтобы сохранить то, чего мы достигали в течение длительного времени», – сказал Халеви.

Он отметил, что нет простого способа уничтожения ХАМАС, добавив, что Израиль собирается сражаться упорно и решительно.

Халеви подчеркнул, что власти Израиля с самого начала боевых действий предупреждали, что война будет долгой.

«Сможем ли мы сказать, что вокруг государства Израиль нет врага? Я думаю, это слишком амбициозно, но мы создадим новую ситуацию безопасности», – сказал Халеви.

Накануне ЦАХАЛ заявил о расширении зоны военной операции в районе Хан-Юниса.

До этого сообщалось, что израильская армия нанесла удары по 200 целям в секторе Газа.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.