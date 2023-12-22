Определен уровень поддержки Путина среди жителей России

Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% российский граждан, принявших участие в опросе Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

При этом деятельность политика положительно оценивают 78% респондентов, отрицательно ответили 9%. Доверяют президенту 77% граждан, не доверяют — 13%.

Опрос проводился в период с 15 по 17 декабря 2023 года среди 1500 человек в 104 населенных пунктах, 53 субъектах Российской Федерации.

Предыдущий опрос ФОМ проводился с 8 по 10 декабря 2023 года. В ходе него 79% россиян отметили, что одобряют деятельность действующего главы государства.

На прошлой неделе Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел собственный опрос. Согласно нему, 55% россиян считают Путина политиком года.

Помимо Путина, политиками года были названы премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее Путин называл причины роста доверия россиян к результатам выборов.