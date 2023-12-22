Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Определен уровень поддержки Путина среди жителей России

ФОМ: 77% россиян доверяют Путину, 78% положительно оценивают работу президента

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% российский граждан, принявших участие в опросе Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

При этом деятельность политика положительно оценивают 78% респондентов, отрицательно ответили 9%. Доверяют президенту 77% граждан, не доверяют — 13%.

Опрос проводился в период с 15 по 17 декабря 2023 года среди 1500 человек в 104 населенных пунктах, 53 субъектах Российской Федерации.

Предыдущий опрос ФОМ проводился с 8 по 10 декабря 2023 года. В ходе него 79% россиян отметили, что одобряют деятельность действующего главы государства.

На прошлой неделе Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел собственный опрос. Согласно нему, 55% россиян считают Путина политиком года.

Помимо Путина, политиками года были названы премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее Путин называл причины роста доверия россиян к результатам выборов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами