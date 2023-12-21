В Анкаре считают, что ЕС рассматривает Турцию как конкурента

Турция готова продвигать процесс интеграции с ЕС, однако в Брюсселе рассматривают Анкару как конкурента, а не как партнера. Об этом заявил в парламенте в четверг глава МИД Турции Хакан Фидан, его слова приводит агентство РИА Новости.

«Мы полны решимости продвигать процесс интеграции с Европейским союзом. Однако для этого необходима воля со стороны союза <…> К сожалению, Европейский союз не предпринимает в отношении Турции тех обнадеживающих шагов, которые он предпринимает в отношении других стран-кандидатов <…> Европейский союз рассматривает Турцию как конкурента, а не как партнера», — заявил Фидан.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, в случае активизации конкретных шагов по вступлению Турции в ЕС могут быть созданы новые возможности для Анкары и Брюсселя.

В ЕС, по словам Фидана, не принимают во внимание соображения безопасности Турции, что заставляет Анкару «развивать больше возможностей и альтернативных стратегий».

До этого сообщалось, что власти Турции считают несправедливым и предвзятым ежегодный отчет Еврокомиссии, в котором ведомство дало оценку прогресса государств, желающих вступить в Евросоюз.

Как заявили в турецком МИД, Анкара не согласна с обвинениями турецкой стороны, в частности в отходе от демократических принципов.

Турция с 1963 года находится в ассоциации с ЕС, а с 1987 года является кандидатом на членство в союзе. К 2005 году стороны официально начали переговоры о статусе Анкары, однако процесс несколько раз прерывался на фоне разногласий. С 2016 года переговорный процесс был возобновлен, в частности, из-за помощи Турции по выходу Европы из миграционного кризиса за счет удержания потока беженцев на своей территории. Впрочем, за последние семь лет Анкаре так и не удалось завершить переговоры о членстве. Одним из основных препятствий на этом пути остается кипрская проблема.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС) затянутся на неопределенное время, как это произошло с Анкарой.