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Эрдоган оценил сроки вступления Украины и Молдавии в ЕС

Эрдоган предрек затягивание переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС) затянутся на неопределенное время, как это произошло с Анкарой. Его слова приводит Reuters.

«Предоставление им [Украине и Молдавии] статуса кандидата не означает, что они станут членами ЕС. Начнется процесс, который тоже будет пробуксовывать. Ни одна из этих стран не Турция», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер счел неправильным, что Анкара, которая уже давно готова к евроинтеграции, «годами ждет за дверью из-за политических препятствий». По его словам, «стратегический и экономически» потенциал Турции давно дал ей право присоединиться к блоку.

До этого глава Евросовета заявил, что главы европейских стран решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.

Турция с 1963 года находится в ассоциации с ЕС, а с 1987 года является кандидатом на членство в союзе. К 2005 году стороны официально начали переговоры о статусе Анкары, однако процесс несколько раз прерывался на фоне разногласий. С 2016 года переговорный процесс был возобновлен, в частности, из-за помощи Турции по выходу Европы из миграционного кризиса за счет удержания потока беженцев на своей территории. Впрочем, за последние семь лет Анкаре так и не удалось завершить переговоры о членстве. Одним из основных препятствий на этом пути остается кипрская проблема.

Ранее Боррель назвал условия возобновления диалога с Турцией насчет Совета по ассоциации ЕС.

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