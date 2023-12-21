Путин заявил о намерении продолжать поддерживать Венесуэлу

Президент России Владимир Путин заявил своему венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро, что РФ продолжит оказывать поддержку усилиям руководства страны по укреплению национальной экономики и суверенитета. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер провел с президентом Венесуэлы телефонный разговор. Согласно сообщению Кремля, главы двух стран обсудили актуальные вопросы российско-венесуэльского сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, а также культурно-гуманитарной сфере.

«Россия продолжит оказывать поддержку усилиям венесуэльского руководства по укреплению национальной экономики и суверенитета», — сказано в сообщении.

Отмечается, что при обмене мнениями по международной повестке дня Путин и Мадуро подчеркнули общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, неприятие незаконных санкций и вмешательства во внутренние дела государств.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава Венесуэлы Николас Мадуро не посетит Россию с официальным визитом до конца 2023 года, однако его приезд в страну все еще находится на повестке Кремля.

В ноябре Путин одобрил проект договора с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Ожидается, что документ будет подписан лидерам двух государств.

Мадуро является одним из сторонников России в Латинской Америке. Венесуэльский президент неоднократно выступал в поддержку действий и высказываний российского лидера.

Ранее в МИД Венесуэлы рассказали, как оценивают давление Запада на Россию.