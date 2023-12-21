Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров рассказал о действиях США по Палестине

Лавров: США попытаются утопить тему создания палестинского государства

close
100%
Bonnie Cash/Reuters

Министр иностранных де России Сергей Лавров заявил, что США пытаются утопить тему создания палестинского государства. Его слова приводит ТАСС.

«У нас такое впечатление, что западные коллеги не сильно готовы стараться в интересах создания палестинского государства», — заявил Лавров.

Он отметил, что США резолюцию, которая сейчас обсуждается в Совбезе ООН, о прекращении огня и обеспечении гуманитарной помощи, блокируют не первый раз.

«Тему создания палестинского государства пытаются утопить в различных сомнительных инициативах о созыве одной конференции, другой», — сказал Лавров.

До этого посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи заявил, что Палестина приветствует в роли посредника те страны, которые готовы объективно судить о палестинско-израильском конфликте. По его словам, не важно, какое государство возьмет на себя такую роль. При этом Шафи добавил, что Россия имеет все шансы внести весомый вклад в урегулирование конфликта Израиля с Палестиной.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами