Лавров рассказал о действиях США по Палестине

Министр иностранных де России Сергей Лавров заявил, что США пытаются утопить тему создания палестинского государства. Его слова приводит ТАСС.

«У нас такое впечатление, что западные коллеги не сильно готовы стараться в интересах создания палестинского государства», — заявил Лавров.

Он отметил, что США резолюцию, которая сейчас обсуждается в Совбезе ООН, о прекращении огня и обеспечении гуманитарной помощи, блокируют не первый раз.

«Тему создания палестинского государства пытаются утопить в различных сомнительных инициативах о созыве одной конференции, другой», — сказал Лавров.

До этого посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи заявил, что Палестина приветствует в роли посредника те страны, которые готовы объективно судить о палестинско-израильском конфликте. По его словам, не важно, какое государство возьмет на себя такую роль. При этом Шафи добавил, что Россия имеет все шансы внести весомый вклад в урегулирование конфликта Израиля с Палестиной.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.