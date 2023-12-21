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Матвиенко оценила избирательную систему России

Матвиенко: избирательная система России — одна из самых совершенных

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Совет Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что избирательная система России — одна из самых совершенных в мире. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам осенней парламентской сессии, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, Россия заинтересована в присутствии зарубежных наблюдателей в период президентских выборов.

«Сейчас Совфед совместно с Госдумой готовит приглашения для наблюдения на выборах президента международных наблюдателей дружественных организаций. Россия заинтересована, чтобы в наблюдении на выборах президента были иностранные наблюдатели», — сказала она.

Выборы президента России будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года.

Центризбирком разрешил действующему президенту Владимиру Путину начать сбор подписей для президентских выборов. ЦИК также принял заявки от еще 15 потенциальных кандидатов.

Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в марте 2024 года пройдет в 29 регионах.

Ранее Матвиенко оценила решение Путина идти на выборы.

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