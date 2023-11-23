В МИД России заявили, что виновные в гибели военкора Максудова не уйдут от возмездия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гибель корреспондента телеканала «Россия-24» Бориса Максудова стала еще одним преступлением со стороны Киева, виновные не уйдут от возмездия. Ее комментарий опубликован на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

«Жестокое убийство Максудова — еще одно тяжкое преступление неонацистского режима в Киеве, на совести которого многие тысячи жизней мирных граждан», — написала она.

По ее словам, оно не останется безнаказанным.

«Виновным не удастся уйти от справедливого, законного возмездия», — отметила Захарова.

22 ноября Минобороны РФ сообщало, что на российскую съемочную группу в Запорожской области был сброшен с дрона осколочный боеприпас. В результате был ранен корреспондент Борис Максудов, его отвезли в госпиталь.

23 ноября журналист Владимир Соловьев заявил в эфире телеканала «Соловьев LIVE», что Максудов скончался. Захарова выразила соболезнования в связи со смертью корреспондента телеканала «Россия 24».

Ранее Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста Максудова.