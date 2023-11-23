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Песков заявил, что РФ не является угрозой для стран Европы

Песков: Россия не представляет военной угрозы для европейских стран

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Москва не представляет никакой угрозы для европейских стран. На это указал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Таким образом представитель российского президента прокомментировал слова чешского лидера Петра Павла, который назвал РФ «главной угрозой» для западных государств. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что в реальности наблюдается обратная ситуация.

«Россия не представляет угрозу для Европы — Европа представляет угрозу для России», — указал Песков.

Он добавил, что европейские страны фактически находятся под контролем США. Об этом свидетельствует их членство в Североатлантическом альянсе, который активно продвигается к российским границам.

21 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил об отсутствии немедленной военной угрозы с российской стороны для стран — членов организации. Тем не менее руководитель Североатлантического альянса указал на необходимость сохранять бдительность.

Как он сказал, из-за продолжающегося украинского конфликта союзники усилили свое военное присутствие в регионе. В первую очередь речь идет о Восточной Европе, подчеркнул генеральный секретарь организации.

Ранее США передали Польше рекордную партию вооружений.

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