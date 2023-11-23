Премьер председательствующей в ЕС Испании может объявить о признании Палестины

По информации El confidencial, переизбранный премьер-министр Испании Педро Санчес отправится в четверг в Израиль и на палестинские территории, где планирует объявить о намерении признать Государство Палестина.

Визит Санчеса состоится совместно с бельгийским премьер-министром Александером Де Кроо. Первым делом главы двух государств планируют провести личную встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Испанские правительственные источники считают, что Санчес сообщит главе израильского государства о необходимости признания Палестины как единственного возможного решения конфликта.

После этого Санчес намерен посетить Западный берег реки Иордан и город Рамалла, где планирует встретиться с лидером Палестины Махмудом Аббасом.

В пятницу премьер-министр Испании отправится в Египет, где проведет личные встречи с президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси и генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом. Во второй половине дня Санчес также посетит КПП «Рафах».

В настоящее время Испания председательствует в совете Евросоюза, а с 1 января председательство перейдет к Бельгии. Присутствие обоих лидеров в Израиле и Палестине направлено на передачу позиции ЕС руководителям обеих сторон конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.