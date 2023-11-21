Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шольц назвал Евромайдан символом демократии

Канцлер ФРГ Шольц назвал Евромайдан символом демократии

close
100%
Fabrizio Bensch/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал события на Майдане, годовщину которых празднуют на Украине, «символом свободы, демократии и суверенитета». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«10 лет назад Майдан стал символом свободы, демократии и суверенитета. Мужество украинцев не может быть забыто», — написал Шольц.

Он подчеркнул, что «Украина принадлежит Европе», и Германия находится на ее стороне.

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в настоящее время Украина идет вместе с ФРГ по европейскому пути.

Евромайдан начался на Украине ровно 10 лет назад в ответ на приостановку кабмином республики подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Акция протеста приобрела серьезный масштаб и в итоге переросла в беспорядки. Апогеем противостояния стало свержение действующей власти во главе с президентом Украины Виктором Януковичем. При этом Германия была в числе стран-гарантов договоренностей властей и оппозиции, которые предполагали мирное урегулирование кризиса и в итоге были сорваны.

Ранее в Кремле оценили вероятность нового майдана на Украине.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий