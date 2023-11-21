Шольц назвал Евромайдан символом демократии

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал события на Майдане, годовщину которых празднуют на Украине, «символом свободы, демократии и суверенитета». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«10 лет назад Майдан стал символом свободы, демократии и суверенитета. Мужество украинцев не может быть забыто», — написал Шольц.

Он подчеркнул, что «Украина принадлежит Европе», и Германия находится на ее стороне.

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в настоящее время Украина идет вместе с ФРГ по европейскому пути.

Евромайдан начался на Украине ровно 10 лет назад в ответ на приостановку кабмином республики подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Акция протеста приобрела серьезный масштаб и в итоге переросла в беспорядки. Апогеем противостояния стало свержение действующей власти во главе с президентом Украины Виктором Януковичем. При этом Германия была в числе стран-гарантов договоренностей властей и оппозиции, которые предполагали мирное урегулирование кризиса и в итоге были сорваны.

Ранее в Кремле оценили вероятность нового майдана на Украине.