Небензя: Россия опасается, что положения ближневосточной резолюции не будут выполняться

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил серьезные опасения России относительно невыполнения положений ближневосточной резолюции Советом Безопасности ООН. Это заявление было сделано на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, пишет ТАСС.

В своем выступлении Небензя отметил, что Совет Безопасности даже не требует введения гумпаузы со стороны конфликтующих сторон, а только призывает к этому, что является насмешкой над прерогативами Совета.

Представитель России также выразил разочарование в слабом призыве, который удалось сформулировать Совету. В связи с этим, у России возникают серьезные опасения относительно того, что положения резолюции не будут реализованы на практике.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.