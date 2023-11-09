В Совфеде объяснили «смену векторов» Токаева на фоне визита Путина в Казахстан

На президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева оказывают давление представители западных стран, из-за чего он вынужден стараться стабилизировать положение. Однако его действия не стоит «рассматривать в микроскоп», а нужно оценивать в целом, считает зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Нельзя воспринимать как смену векторов каждую фразу, сказанную на высоком уровне в Казахстане, подчеркнул сенатор в интервью НСН.

Россию и Казахстан связывает длительное сотрудничество и большое количество кооперационных связей, отметил Климов. Он напомнил, что с Казахстаном у России самая протяженная граница. «Нужно не забывать об этом, и все встанет на место. Наша задача не рассматривать в микроскоп что-то, а посмотреть на картину в целом системно», — считает сенатор.

Визит президента России Владимира Путина в Казахстан для проведения переговоров с Токаевым говорит о большом потенциале развития серьезных, взаимовыгодных отношений, подчеркнул сенатор. Глава республики, по его мнению, старается стабилизировать положение в сложившихся условиях.

«Не следует воспринимать каждую фразу, сказанную на высоком уровне из Казахстана, как какие-то смены векторов», — заключил сенатор.

Напомним, Путин и Токаев обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы региональной и международной повестки. После этого лидеры стран присоединились к пленарному заседанию XIX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, темой которого стало сельское хозяйство.

Путин в ходе форума подчеркнул, что Россия сможет удержать первое место в мире по экспорту пшеницы, а также рассказал о наращивании расчетов в торговле в национальных валютах.