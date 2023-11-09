Российский посол обвинил Францию в ведении русофобской политики на фоне заморозки активов

Решение Франции заморозить активы граждан Российской Федерации стали проявлением русофобского курса правительства республики. Об этом заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия 24».

Президент России Владимир Путин 8 ноября подписал указ, позволяющий обменять часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов на замороженные российские активы. Речь идет о суммах до 100 тысяч рублей. По информации Минфина, у 3,5 млн россиян за рубежом заблокированы активы на 1,5 трлн рублей.

По мнению Мешкова, прежде чем замораживать активы РФ, властям Франции следовало бы внимательнее ознакомиться с указом президента Путина.

На этой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал выстрелом себе же в ногу решение G7 заморозить российские активы.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.