Страны G7 усилят ограничение доступа России к критически важным технологиям

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) решили усилить ограничения доступа РФ к критически важным технологиям. Соответствующее заявление было опубликовано по итогам встречи на уровне министров G7 в Токио.

«Мы усилим нашу координацию в отношении санкций, чтобы ограничить доступ России к критически важным товарам и технологиям», — говорится в документе.

Отмечается, что страны намерены также продолжить работу над перекрытием «лазеек» в антироссийских санкциях. В заявлении G7 содержится призыв к третьим странам не помогать РФ под угрозой неких «серьезных издержек».

Кроме того, «семерка» хочет ускорить консультации по металлам и энергетике, чтобы как можно скорее принять меры против увеличения доходов России в этих экономических секторах.

До этого страны G7 вновь заявили о единстве по санкционному давлению на РФ и «прочной приверженности» поддержке Украины.

Ранее сообщалось, что G7 отказались возвращать замороженные активы РФ.