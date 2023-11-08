В МИД РФ заявили, что США дискредитировали себя на десятилетия вперед

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты дискредитировали себя на десятилетия вперед реакцией на удары Израиля по сектору Газа, в результате которых погибают дети. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

«Вы же видите, что каждый день выходят представители то Белого дома, то госдепартамента и говорят, что все нормально. Я считаю, что в данном случае комментировать – только портить. Потому что эти чудовищные слова, эти чудовищные заявления, которые позволяют себе американские представители, оправдывающие гибель тысяч детей, нуждаются не в дополнительных комментариях, а просто в исторической фиксации этого момента», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Вашингтон более не имеет права рассуждать на темы, связанные с правами человека.

«То, что США не нашли в себе силы за все это время сказать очевидное, назвать вещи своими именами, я думаю, навсегда – не на год, не на пять – выбило у них возможность говорить на любые правочеловеческие темы», — сказала представитель МИД.

По словам Захаровой, США закрыли эту тему до момента, пока не признают чудовищность сделанных заявлений, которые буквально поддерживают гибель гражданских лиц, в том числе детей. Вашингтон дискредитировал себя на десятилетия вперед, констатировала дипломат.

До этого детский фонд ООН решительно осудил действия Израиля на территории сектора Газа.

Ранее Израиль назвал условие для гуманитарной паузы в Газе.